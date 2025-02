Furci Siculo (Messina), il sindaco salva un uomo rimasto intrappolato in auto sulla strada allagata – Le foto

Il Comune sul versante jonico della provincia è stato colpito dalle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla Sicilia nelle scorse ore. Il gesto di Matteo Francilia

A Furci Siculo (Messina), il sindaco Matteo Francilia e l’assessore Agatino Pistone hanno salvato un uomo rimasto intrappolato con l’auto in un sottopasso allagato. A causa delle forti piogge che si sono abbattute sul Sud Italia e in particolare sulla Sicilia, diverse zone del Comune sul versante jonico della provincia sono finite sotto acqua. Tra queste anche un sottopasso dove era rimasto bloccato un automobilista. Vista la scena, il sindaco e l’assessore si sono lanciati nell’acqua torbida e hanno raggiunto la Ford Fiesta aiutando l’uomo a uscirne illeso. I due amministratori si trovavano nei pressi del sottopasso per una perlustrazione che – secondo quando riporta la Gazzetta Jonica – sono soliti fare in caso di meteo avverso.

Il sindaco che ha salvato l’automobilista intrappolato

L’episodio è avvenuto ieri mattina intorno alle 7.30 lungo il tratto che collega la statale 14 con le frazioni Grotte e Calcare, un’area colpita dall’esondazione del torrente Savoca. Dopo il salvataggio, l’uomo è stato affidato ai vigili urbani, che lo hanno accompagnato a casa. L’auto è stata rimossa dai vigili del fuoco. Per motivi di sicurezza, la strada è stata chiusa al traffico per evitare ulteriori rischi. «Noi sindaci stiamo sul campo dalla mattina alla sera, siamo in trincea per cercare di stare accanto ai cittadini. E abbiamo fatto il nostro dovere, quando intorno alle 7.30, un automobilista mi ha chiamato», ha dichiarato il primo cittadino a Tgcom24.

Alluvioni e allagamenti in Sicilia: «Siamo in trincea»

«Io ero già in giro – ha aggiunto – per monitorare la situazione e mettere qualche transenna per chiudere qualche strada, perché la pioggia era torrenziale. Mi sono recato sul posto e nel sottopasso l’acqua stava aumentando di livello. A quel punto ho chiamato ambulanza e vigili del fuoco, ma bisognava intervenire: così con il mio assessore siamo entrati nell’acqua, l’uomo era sul tetto dell’auto e lo abbiamo trasportato fuori. Tutto è bene quel che finisce bene», ha concluso il primo cittadino.

Immagini da: Gazzetta Jonica