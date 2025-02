La 15enne sparita dopo essere andata a scuola, la famiglia di Carmen La Gatta: «È col fidanzato 22enne»

La ragazza sarebbe uscita col padre per prendere l'autobus. Ma avrebbe lasciato a bordo il cellulare. L'appello della famiglia

Carmen Della Gatta, 15 anni, è scomparsa da tre giorni. La ragazza è uscita di casa intorno alle 6:30 del mattino per prendere l’autobus da Dormelletto (Novara) diretto a Romagnano, ma non è mai arrivata a scuola. Studentessa di acconciatura presso l’Enaip di Borgosesia, quel giorno avrebbe dovuto seguire le lezioni. La sua famiglia ha diffuso un appello sui social per ritrovarla.

Secondo le informazioni diffuse dalla famiglia, scrive Fanpage, la 15enne si troverebbe con il fidanzato, Davide Niccolè. «Ha lasciato il cellulare sul bus, pensiamo sia scesa a Borgomanero. Indossava una tuta grigia e una giacca corta color panna, scarpe Nike bianche con un logo rosa e una borsa nera della Furla». La sorella Alessia ha inoltre precisato che il ragazzo con cui si troverebbe Carmen è maggiorenne.

La madre Melissa, sempre più in ansia dopo giorni di ricerche, ha espresso il suo timore per la figlia, che sarebbe coinvolta in una relazione pericolosa. «Lui ha 22 anni e ha conosciuto mia figlia due anni fa. Era già fuggita con lui una volta lo scorso anno arrivando fino a Mestre, dove sono intervenute le forze dell’ordine per recuperare lei e aprire un procedimento nei confronti di lui. Due settimane fa lui è ripiombato nella sua vita e lunedì è scappata di nuovo. Lui è possessivo e geloso, siamo molto preoccupati».

I familiari di Carmen hanno reso pubblici i loro contatti nell’annuncio di scomparsa, invitando chiunque abbia informazioni a mettersi in contatto con loro. È possibile contattare anche la sorella Alessia tramite il suo profilo Instagram o rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine ai numeri di emergenza.