Mosca prepara la vendetta contro le sanzioni occidentali: arriva la legge per confiscare i soldi stranieri presenti nei fondi russi

Se portato a termine, l'iter legislativo consentirebbe di espropriare il denaro delle società estere presente nei propri fondi di investimento

La Russia potrebbe presto approvare una legge che le consentirebbe di sequestrare beni e strumenti finanziari stranieri investiti nei fondi e nelle banche russe. Lo riferisce Reuters citando due fonti vicine al dossier legislativo che nasce dall’intenzione di Mosca di vendicarsi delle sanzioni che le sono state imposte dai Paesi occidentali in seguito all’invasione dell’Ucraina. In particolare quelle che hanno bloccato circa 300 miliardi di dollari di asset finanziari russi, tra cui le principali valute e titoli di Stato.

La Russia espropria gli asset occidentali

Il denaro russo nei Paesi occidentali è solo congelato, anche se si discute di un suo possibile utilizzo per finanziare aiuti all’Ucraina. Con la sua legge, invece, la Russia si approprierebbe del denaro straniero nei propri fondi. La proposta che stabilisce la procedura per l’esproprio del denaro ha già avuto il via libera della commissione per l’attività legislativa del governo russo e passerà ora al parlamento. Il provvedimento segue un decreto firmato dal presidente russo Vladimir Putin a maggio 2024, che prevede l’identificazione di beni e titoli statunitensi che la Russia potrebbe congelare.