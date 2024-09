Ricostruzione dell’Ucraina, gli alleati confermano: «50 miliardi coperti dagli asset russi». Meloni: «Caro Volodymyr, siamo al tuo fianco» – Il video

Nei giorni dell’Assemblea generale dell’Onu, con (quasi) tutti i leader mondiali a New York, Joe Biden ha ospitato alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier britannico Keir Starmer, e in videocollegamento Giorgia Meloni e Justin Trudeau. Il gruppo ha confermato a Kiev, sulla base dell’accordo già raggiunto al G7 ospitato in Italia, il sostegno economico per resistere alla guerra d’invasione russa. Cinquanta miliardi di euro verranno erogati all’Ucraina, un prestito che verrà garantito dagli asset russi congelati dalle sanzioni. Von der Leyen ha ribadito che l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea come partner membro è un passo necessario al raggiungimento e mantenimento della pace, mentre Biden ha ricordato come l’economia ucraina sia più solida dello scorso anno. Meloni, già tornata in Italia ma videocollegata con Washington, ha sottolineato gli sforzi dell’Italia per raggiungere questo accordo e ha dato appuntamento agli alleati al vertice per la ricostruzione dell’Ucraina che verrà ospitato nel nostro Paese il prossimo anno. «Caro Volodymyr», è il messaggio rivolto al presidente ucraino, «saremo al tuo fianco per quanto sarà necessario. I nostri obiettivi sono che Putin metta fine alla guerra e che l’Ucraina possa godere di un futuro di pace, libertà e prosperità. Potete contare su di noi».

Zelensky ringrazia Meloni

Nel vertice di oggi a Washington, è stato riaffermato «l’impegno congiunto ad assicurare, bilateralmente e attraverso i meccanismi multilaterali, l’assistenza economica all’Ucraina, con particolare attenzione alle riforme. È stato, infine, ribadito il sostegno alla protezione e riabilitazione delle infrastrutture critiche energetiche, nonché il coordinamento sulla ricostruzione», si legge nella nota di Palazzo Chigi. Nel suo messaggio, il presidente Zelensky ha ringraziato Meloni e Biden per aver organizzato l’incontro e per il continuo sforzo «per evitare la perdita di vite umane». Zelensky ribadisce l’importanza della ricostruzione dalle macerie lasciate dalla guerra: «Non dobbiamo lasciare dietro di noi rovine che diffonderebbero risentimento e amarezza dopo la guerra. Questo compito può essere raggiunto solo insieme. Oggi stiamo gettando le fondamenta per un’architettura di ripresa simile al Piano Marshall post seconda guerra mondiale, che promuoverà la pace per l’Ucraina, per tutta l’Europa e il benessere generale».

