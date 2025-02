Macron fa il verso a a Trump per spingere l’AI europea: «Plug baby plug» – Il video

Aprendo l'AI Action Summit di Parigi, il presidente francese ha voluto rimarcare le enormi potenzialità dell'energia pulita europea

Il presidente francese Emmanuel Macron continua a insistere sulla necessità di inseguire Stati Uniti e Cina nella corsa verso la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale. Se prima era un «video per tirare su il morale», oggi – lunedì 10 febbraio – in occasione dell’apertura dell’AI Action Summit di Parigi è una frecciatina ironica al suo omologo americano Donald Trump. «Ho un buon amico dall’altra parte dell’oceano che dice: “Drill, baby, drill” (Trivella baby trivell, ndr). Qui non c’è bisogno di trivellare. Plug, baby, plug (Attacca la spina, ndr). L’elettricità c’è: basta attaccare la spina, è lì pronta». Il riferimento è ovviamente alle politiche di trivellazione promesse dall’inquilino della Casa Bianca e, di contro, all’energia pulita che l’IA europea utilizzerebbe per coprire l’enorme fabbisogno di questa nuova tecnologia. Insomma, un motivo in più per scegliere l’intelligenza artificiale all’europea. Almeno per Macron: «Vi prometto, andremo veloci, anzi velocissimi».