Anche Emmanuel Macron gioca con l’Intelligenza artificiale per poi dire che… – Il video

La pubblicazione del filmato da parte del presidente francese alla vigilia del vertice sull’Ai in Francia, organizzato con l’obiettivo di recuperare il ritardo nei confronti di Usa e Cina

Anche Emmanuel Macron si diverte con l’intelligenza artificiale. Il presidente francese ha pubblicato sui suoi canali social un filmato, che lo vede protagonista, realizzato con gli strumenti messi a disposizione dall’Ai. «Faccio questo video per cercare di tirarvi su il morale», dice nel video in cui, in poco meno di un minuto, si susseguono immagini (fake) dello stesso Macron ricreate grazie ai software di Ai. Ma l’intento dell’inquilino dell’Eliseo non è soltanto quello di far ridere i suoi follower. Domani, lunedì 10 febbraio, comincerà il vertice sull’Intelligenza artificiale all’europea, voluto proprio da Macron con l’obiettivo di recuperare il ritardo nei confronti di Stati Uniti e Cina e spingere Francia, più in generale l’Europa, verso la nuova frontiera dell’IA. «Con l’intelligenza artificiale possiamo fare grandi cose: contribuire a cambiare la salute, l’energia, la vita nelle nostre società. E, quindi, la Francia e l’Europa devono essere al centro di questa rivoluzione», afferma Macron nel filmato.

Il vertice sull’AI e «la terza via» europea

I due giorni di vertice, organizzato sotto le volte del Grand Palais, sarà co-presieduto da Francia e India, con capi di Stato, di governo e imprenditori dell’hi-tech di 100 Paesi del mondo, a cominciare da Sam Altman di OpenAI. Assente, almeno sulla carta, il patron di Tesla e X Elon Musk, che secondo molti potrebbe comunque trovare il modo di manifestarsi all’evento. Per l’Italia, sarà invece presente il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il documento finale del vertice conterrà «un piano per una decina di grandi supercalcolatori dedicati alla ricerca pubblica o a disposizione delle start-up europee». Dovrebbe annunciarlo Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione sulla quale saranno accesi i riflettori.

Mentre la presidenza francese, ha anticipato ieri l’Eliseo, punta alla creazione di una «fondazione di interesse generale finanziata a livello di 2,5 miliardi di euro (in 5 anni) da governi, imprese e operazioni di mecenatismo».Lo scopo è quello di «mettere in sicurezza i dati, in particolare quelli relativi alla salute e all’informazione, e controllarne l’accesso».«Sarà un’opportunità straordinaria per mettere la Francia e l’Europa al centro della carta mondiale dell’IA – spiegano gli esperti dell’Eliseo – noi non abbiamo un solo protagonista in gioco, ma un ecosistema di imprese». Le due giornate centrali del vertice – con decine di meeting, laboratori e tavole rotonde al Grand Palais – vedranno nel corso di lunedì l’arrivo dei leader, riuniti in serata all’Eliseo per una cena. Il giorno dopo, i lavori proseguiranno e si concluderanno con un documento finale.

Foto copertina: INSTAGRAM / EMMANUEL MACRON | Un frame del filmato pubblicato dal presidente francese su Instagram