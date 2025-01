Macron: «La Gioconda sarà trasferita in una nuova sala del Louvre»

L'annuncio del presidente francese. Obiettivo raggiungere i 12 milioni di visitatori all'anno

La Gioconda, l’opera di Leonardo Da Vinci, sarà trasferita in un nuovo spazio speciale del museo Louvre, «accessibile in maniera indipendente dal resto del museo e per questa ragione dotato di un proprio biglietto d’ingresso». Ad annunciarlo il presidente francese, Emmanuel Macron, in visita al museo capitolino. E proprio davanti alla celebre tela Macron ha anche chiesto alla ministra della Cultura, Rachida Dati, di «preparare una tariffazione più elevata per i visitatori stranieri provenienti dai Paesi extra-Ue» da far entrare in vigore dal primo gennaio 2026. Il Louvre ristrutturato avrà come obiettivo 12 milioni di visitatori all’anno, rispetto ai quasi nove del 2024. L’aumento del biglietto per i visitatori provenienti dai Paesi extra-Ue era stato annunciato lo scorso ottobre dalla stessa Dati. In quell’occasione la ministra aveva parlato anche della possibilità di far pagare un biglietto del costo di 5 euro per entrare a Notre-Dame.