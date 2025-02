Riformulata rottamazione quater, riammesso chi ha aderito

Chi è decaduto dal beneficio potrà essere riammesso facendo una dichiarazione entro il 30 aprile 2025

C’è una nuova possibilità per chi è decaduto dalla rottamazione quater per non aver pagato o pagato tardivamente una rata. Lo prevede l’emendamento riformulato al decreto Milleproroghe, che riammette alla definizione agevolata solo chi aveva già aderito. «Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate», per l’adesione alla rottamazione quater, i debitori che al 31 dicembre 2024 sono decaduti dal beneficio possono essere riammessi rendendo la dichiarazione di riammissione entro il 30 aprile 2025. Nella riformulazione, come previsto, non compare la proroga del concordato biennale.

Il pagamento delle somme, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo dal primo novembre 2023 può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo 10 rate consecutive, di pari ammontare (di cui le prime due il 31 luglio e 30 novembre 2025). La norma prevede che il fondo per l’attuazione della delega fiscale venga incrementato di complessivi 283,91 milioni nel triennio 2025-27. La copertura degli oneri derivanti dall’intervento è prevista, per complessivi 159,1 milioni dal 2028 al 2035 mediante corrispondente riduzione del fondo e per complessivi 483 milioni dal 2025 al 2027 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e minori spese derivanti dalla riammissione.