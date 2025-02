L’ultimo business di Donald Trump Jr? Le Olimpiadi degli steroidi: «Questa è vera libertà». Ecco cosa sono

Il figlio del presidente americano raccoglierà fondi per la controversa iniziativa degli Enhanced Games: «Lo sport non soffochi più l'innovazione»

Il nome ufficiale è Enhanced Games, ossia «Giochi potenziati», ma per i più critici sono delle vere e proprie «Olimpiadi degli steroidi». L’iniziativa sportiva, che permette la competizione tra atleti che usano anabolizzanti e altre sostanze per il miglioramento delle prestazioni, è da tempo al centro di polemiche e critiche. La novità è che ora a sostenerle c’è anche Donald Trump Jr, primogenito del presidente americano Donald Trump, sorpreso di recente a cacciare anatre protette nella laguna di Venezia. A rivelarlo sono gli stessi organizzatori degli Enhanced Games, che hanno annunciato una nuova ondata di investimenti guidata dal fondo 1789 Capital, che fa capo proprio al 47enne.

L’endorsement di Don Jr

Lo scopo degli Enhanced Games è tanto chiaro quanto controverso: permettere agli atleti di usare ogni sostanza possibile presente sul mercato per infrangere i record mondiali di ogni disciplina sportiva. «Per oltre 100 anni le élite a capo dello sport mondiale hanno soffocato l’innovazione, schiacciato la grandezza individuale e rifiutato di permettere agli atleti di spingere i limiti del possibile. Non succederà più», ha promesso Donald Trump Jr. Secondo il figlio del presidente americano, che figura tra i consiglieri del padre ma non ha alcun ruolo ufficiale nell’amministrazione Usa, gli Enhanced Games rappresentano l’unica competizione che offre «vera libertà e veri record da sfondare».

I fondi di Peter Thiele e dei «crypto bros»

Quello di Don Jr non è l’unico endorsement di rilievo che gli organizzatori delle «Olimpiadi degli steroidi» sono riusciti a incassare. L’iniziativa, che deve ancora annunciare una data e un luogo per il primo evento ufficiale, si finanzierà tramite pubblicità ad aziende farmaceutiche e biotech. Verosimilmente, le stesse che offriranno agli atleti prodotti in grado di migliorare le proprie prestazioni sportive. Il progetto, inoltre, gode dell’appoggio del miliardario dell’ultradestra Peter Thiel, del cripto-investitore Balaji Srinivasan e del tycoon tedesco Christian Angermayer. I giochi includerebbero, tra le varie discipline, anche l’atletica, il nuoto e alcune prove di forza.

I dubbi degli esperti sul vero scopo del progetto

Lo scorso anno, gli Enhanced Games sono stati duramente criticati dall’amministrazione di Joe Biden, ma anche dalla Wada – l’associazione mondiale antidoping – e dal Comitato olimpico internazionale, che hanno espresso «profonda preoccupazione» per l’iniziativa. Secondo quanto raccontato da alcuni esperti al Financial Times, l’intero progetto potrebbe contenere un obiettivo ben più losco e meno nobile di quanto viene detto pubblicamente: arricchire i finanziatori del progetto e accelerare la ricerca su quelle sostanze – appannaggio dei super ricchi – in grado di allungare la vita. «I dati raccolti dagli atleti degli Enhanced Games sottoposti a potenziamento chimico potrebbero aiutare i suoi investitori miliardari a vivere vite più lunghe e più ricche», ha affermato John Hoberman, professore dell’Università di Austin, al quotidiano finanziario americano.

Foto copertina: EPA/Shawn Thew | Donald Trump Jr durante un evento dei conservatori americani in Maryland, 3 marzo 2023