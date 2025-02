Prezzi bloccati per due anni e bonus in bolletta: l’offerta di San Valentino per un dolce risparmio

La promozione di Enel Energia, valida fino al 18 febbraio, si rivolge «a chi desidera unire risparmio e stabilità nelle forniture di luce e gas, specialmente per coppie e famiglie». Ecco cosa prevede

Il prezzo del gas ha superato i 55 euro megawattora, raggiungendo i livelli più alti da ottobre 2023. A subire i rincari sono soprattutto le famiglie italiane. E le prospettive per il futuro non sono certo rosee: secondo Nomisma Energia, nel 2025 ci sarà un aumento della spesa per le bollette delle famiglie del 10%: 216 euro in più all’anno rispetto allo scorso anno.

In questo scenario di crescente incertezza, Enel Energia presenta una nuova offerta di San Valentino. La promozione Enel Fix 2 Anni Web offre tariffe a prezzo fisso per 24 mesi su luce e gas, accompagnate da un bonus complessivo di 60€, accreditato direttamente in bolletta. L’offerta, valida fino al 18 febbraio, si rivolge – ha dichiarato Enel Energia – «a chi desidera unire risparmio e stabilità nelle forniture».

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe) in Italia sono più di 2 milioni le famiglie che hanno incontrato difficoltà nel pagamento delle bollette di luce e gas (pari al 9% del totale). La situazione è particolarmente critica nei piccoli centri, nelle Isole e nel Nord-Ovest, tra le famiglie straniere e quelle con minori, aumentando disuguaglianze e rischi sociali. Una situazione che richiede anche alle aziende di fare la loro parte per aiutare i cittadini e le cittadine italiane.

L’offerta di Enel per luce e gas e come aderire

Anche per questo la promozione Enel offre condizioni particolarmente competitive ed uniche rispetto al mercato attuale. In particolare, per la Enel Fix 2 Anni Web Luce il prezzo della componente energia è bloccato per due anni con uno sconto del 15%, fissato a 0,148€/kWh; e per la Enel Fix 2 Anni Web Gas il costo del gas è fissato a 0,546 €/Smc, con uno sconto del 30% per due anni. Entrambe le soluzioni includono un bonus complessivo di 60€, suddiviso in quattro tranche che saranno accreditate direttamente in bolletta. L’attivazione avviene esclusivamente dal sito ufficiale di Enel Energia.

Il regalo di San Valentino di Enel non riguarda però solo l’energia, ma anche l’accesso a internet. In occasione della festa degli innamorati, propone anche un’offerta per la Fibra Enel. I clienti che aderiscono a entrambe le forniture di gas e luce possono usufruire della connessione al prezzo di 19,90€/mese per il primo anno, con attivazione gratuita e modem incluso.

Con questa iniziativa, Enel propone una soluzione pensata per offrire maggiore chiarezza e risparmio ai consumatori. La stabilità dei prezzi, unita a condizioni competitive, rappresenta un elemento cruciale in un contesto di mercato caratterizzato da frequenti oscillazioni dei costi delle materie prime energetiche.