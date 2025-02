Come si è ridotto Pete Doherty, il leader dei Libertines rischia l’amputazione delle dita dei piedi per il diabete: l’ammissione sul palco – Il video

Il frontman della band inglese ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute durante il concerto della band a Monaco

Pete Doherty, frontman dei Libertines, rischia l’amputazione delle dita dei piedi a causa del diabete di tipo 2. «Il dottore mi ha detto che devo stare in piedi il più possibile altrimenti perderò le dita dei piedi», ha annunciato il cantautore inglese durante un concerto a Monaco, in Germania. Nelle ultime cinque date del tour europeo, la star 45enne si è infatti esibita seduta su una sedia; mentre a Colonia è stato visto scendere dal palco, sostenuto dal suo compagno di band. Di recente, infine, sono uscite diverse fotografie che lo ritraggono con un bastone da passeggio. Come riporta il Sun, da venerdì scorso Doherty ha deciso di indossare scarpe ortopediche con chiusura a strappo sul palco, al posto delle pantofole o dei calzini che ha portato finora.

La diagnosi e l’abuso di droghe

La primavera scorsa, Pete aveva confermato la sua diagnosi al Saturday Magazine del Guardian: «Mi è stato diagnosticato il diabete di tipo 2. Ma al momento mi manca la disciplina necessaria per affrontare il colesterolo». L’abuso di droghe – scrive il tabloid inglese – ha inevitabilmente aumentato i rischi per la salute del musicista. «Ero più sano quando prendevo l’eroina», aveva ammesso un anno fa alla rivista britannica, visto che aveva scoperto che anche alcol, formaggi e zucchero gli facevano altrettanto male. Mesi prima della diagnosi di diabete, Doherty aveva invece detto a Louis Theroux della BBC: «Stai guardando un uomo molto malato. L’ho malmenato, bastonato. All’eroina e al crack mi sono arreso, poi è toccata alla cocaina, al fumo e all’alcol. Adesso ci sono il formaggio, la salsiccia e lo zucchero nel the: deve sparire tutto. Me lo avevano già detto qualche tempo fa: “Se non cambi la tua dieta avrai problemi di diabete e colesterolo. La morte è in agguato”».

Video: INSTAGRAM / LEIWAND