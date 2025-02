Trump abbandona l’Europa? La Germania chiede soccorso a Francia e Uk. Merz: «Le loro armi nucleari per proteggerci»

Il candidato cancelliere della Cdu, probabile successore di Scholz, progetta la difesa del Paese (e d'Europa) senza l'ombrello della Nato

L’Europa dev’essere in grado di difendersi anche senza il supporto militare degli Stati Uniti. A dirlo è Friedrich Merz, candidato cancelliere della Cdu-Csu alle elezioni tedesche e probabile successore di Olaf Scholz. «Dobbiamo prepararci alla possibilità che Donald Trump non mantenga più incondizionatamente l’impegno di difesa reciproca della Nato», ha affermato il leader dei cristiano-democratici in un’intervista con un’emittente tedesca. Merz ha aggiunto: «Ecco perché, a mio avviso, è fondamentale che gli europei facciano i maggiori sforzi possibili per garantire che siamo almeno in grado di difendere il continente europeo da soli».

I timori dell’Ue sul flirt Trump-Putin

Le parole di Merz arrivano ad appena due giorni dalle elezioni di domenica 23 febbraio, che – salvo clamorose sorprese – vedranno la Cdu-Csu imporsi come prima forza politica. Il leader del (fu) partito di Angela Merkel ha assicurato che non formerà alcuna alleanza con l’estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD), ma ha aperto le porte all’Spd di Scholz e ai Verdi. Uno dei dossier più urgenti che si troverà ad affrontare il prossimo tedesco è proprio quello relativo alla difesa, specialmente dopo l’accelerazione degli Stati Uniti per mettere fine al più presto alla guerra tra Russia e Ucraina, anche senza coinvolgere quest’ultima e l’Unione europea nei negoziati.

L’ombrello nucleare di Francia e Regno Unito

Il riavvicinamento degli Stati Uniti a Vladimir Putin preoccupa non poco i governi europei, che temono di non poter più fare affidamento sulla clausola di difesa collettiva della Nato, che più di ogni altra cosa garantisce oggi la sicurezza dell’Europa dallo spettro di un attacco militare (russo). Alla domanda se crede che Trump rispetterà la clausola, Merz risponde così: «Non scommetterei tutto quello che ho su nessuna domanda che mi venisse posta, e certamente non su questa». Ma se Washington dovesse confermare i timori di Bruxelles, suggerisce Merz, la Germania dovrebbe cercare protezione sotto l’ombrello nucleare di Francia e Regno Unito: «Dobbiamo discutere sia con gli inglesi che con i francesi, le due potenze nucleari europee, se la condivisione nucleare, o almeno la sicurezza nucleare del Regno Unito e della Francia, possa applicarsi anche a noi».

Foto copertina: EPA/Filip Singer | Friedrich Merz, candidato cancelliere della Cdu