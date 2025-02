Meloni e l’accordo con gli Emirati arabi uniti: «40 miliardi di investimenti, uno dei più imponenti di sempre»

L'Italia e gli Emirati Arabi Uniti saranno partner in due infrastrutture energetiche, una anche attraverso l'Albania

Giorgia Meloni era oggi al forum imprenditoriale Italia Emirati arabi uniti, al fianco di Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan e prendendo la parola ha confermato gli annunci che avevano anticipato l’appuntamento. Con gli Emirati arabi uniti l’Italia ha firmato un accordo di partenariato per due infrastrutture energetiche, una in collaborazione con l’Albania e l’altra diretta verso l’India, e gli Emirati si sono impegnati ad investire una imponente cifra nel nostro paese, anche se i contorni della spesa non sono ancora chiari: «Saluto con soddisfazione la decisione di investire 40 miliardi di dollari» in Italia, uno dei «più rilevanti, più imponenti investimenti per la storia della nostra nazione, una straordinaria manifestazione di amicizia nei confronti dell’Italia, del suo sistema produttivo della sua economia», ha detto Meloni. «È una giornata che considero storica. A volte usiamo questa parola a sproposito, ma questo è uno dei casi in cui non è a sproposito parlare di giornata storica. Questo Business Forum è una tappa fondamentale nel rapporto fra le nostre nazioni, nella prima visita di Stato di un presidente degli Emirati Arabi Uniti in Italia. Abbiamo deciso di portare la collaborazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. E oggi abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali. La giornata di oggi segna un altro punto di partenza nella nostra cooperazione bilaterale».