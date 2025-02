Emmanuel Macron a Donald Trump in diretta tv: «L’Europa ha pagato il 60% dei costi della guerra in Ucraina» – Il video

Il botta e risposta a Washington dopo l'incontro sul Cessate-il-fuoco. E sulla Russia: «È Putin l'aggressore»

Durante la conferenza stampa congiunta di Donald Trump ed Emmanuel Macron c’è stato uno scambio di battute sul costo della guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che l’Europa «sta prestando soldi» a Kiev e che «(gli europei, ndr) li stanno ricevendo indietro». Macron lo ha interrotto e corretto in diretta: «No, in effetti, per essere onesti, abbiamo pagato. Abbiamo pagato il 60% dello sforzo totale». TheDonald, interrotto da Macron, ha sorriso. In un altro momento della conferenza stampa invece Macron invece ha detto che «l’aggressore è la Russia». Riferendosi alle responsabilità della guerra in Ucraina e correggendo le affermazioni di Trump di qualche giorno fa.

Durante il bilaterale Trump ha assicurato a Macron la tregua in Ucraina «entro qualche settimana». Con questa tregua, ha affermato Macron, gli attacchi aerei, marittimi e infrastrutturali dovrebbero cessare. Si aprirà quindi un periodo per negoziare le garanzie di sicurezza, il futuro dei territori occupati e l’accordo che gli Stati Uniti cercano sulle terre rare in Ucraina. Ma il presidente francese ha avvertito che Stati Uniti, Ucraina e paesi europei devono trovare un modo per «assicurarsi che la Russia non violi» un eventuale trattato di pace. E ha osservato che le capacità militari dell’Ucraina possono essere «aumentate» in modo che abbia un «esercito forte». Allo stesso modo, ha ribadito che Francia e Regno Unito si sono offerti di “inviare truppe” in Ucraina, non per combattere al fronte, ma per «mantenere la pace».