Cosa sono le terre rare e perché gli Usa vogliono quelle dell’Ucraina

Risorse con proprietà elettrochimiche dal valore stimato di 11,5 trilioni di dollari. Il mercato è destinato a raggiungere i 21,7 miliardi. La Cina è leader, poi segue la Russia. Gli Usa vogliono pareggiare i conti. Ma sarà impossibile. Ecco perché

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha detto ieri che sulle terre rare dell’Ucraina la trattativa con gli Stati Uniti segna il passo. E che «l’accordo in sé non vale come garanzia per la nostra sicurezza». Ma cosa sono le terre rare? Si tratta di risorse con proprietà elettrochimiche, magnetiche e ottiche dal valore stimato di 11,5 trilioni di dollari. Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi della tavola periodica. L’elenco comprende scandio, ittrio e i 15 lantanoidi ovvero, nell’ordine della tavola periodica, lantanio, cerio, praseodimio, neodimio, promezio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, itterbio e lutezio.

Le terre rare

Secondo il Corriere della Sera il mercato delle terre rare è destinato a raggiungere i 21,7 miliardi di valore entro il 2031, con un tasso di crescita annuo del 7,4%. Si tratta di materie prime indispensabili nell’industria tecnologica per settori strategici come la difesa, l’aerospazio e la medicina. Servono a creare magneti, fibre ottiche, turbine eoliche e pannelli solari. La United States Geological Survey dice che nel mondo sono disponibili in totale 90 milioni di tonnellate di riserve. La Cina ne ha 44 milioni. Seguono Brasile, India, Australia e Russia. Gli Stati Uniti ne hanno 1,9 milioni di tonnellate. In Ucraina la Russia controlla il 63% dei giacimenti di carbone, l’11% dei giacimenti di petrolio e il 20% di quelli di gas naturale. Oltre al 42% dei giacimenti di metalli e al 33% delle terre rare.

Trump e le risorse ucraine

Nel 2023 Washington ha speso 190 milioni di dollari per l’approvvigionamento di terre rare. 12.400 miliardi di dollari di valore complessivo di giacimenti energetici, metalli e minerali dell’Ucraina attualmente sono sotto il controllo di Mosca. Donald Trump ha detto che le terre rare servono agli Usa per pagare gli aiuti militari ricevuti. «Ho detto agli ucraini che voglio l’equivalente di 500 miliardi di dollari in terre rare», ha detto il presidente Usa. Ma c’è qualcosa che non torna. Javier Blas, un opinionista della Bloomberg, calcola con Il Mattino che il valore totale della produzione mondiale di terre rare è di circa 15 miliardi di dollari all’anno. Anche supponendo che l’Ucraina potesse produrre il 20% della quantità di terre rare annualmente estratte nel mondo, ci vorrebbero 150 e più anni per raggiungere i 500 miliardi di dollari citati da Trump.