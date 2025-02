Musk contro il fermo di Georgescu in Romania: «Arrestato chi ha preso più voti». E dà voce a teorie del complotto: «Perché lo hanno fatto»

Il miliardario rilancia un post sul suo social X che alimenta una teoria complottista dietro all'arresto del candidato alla presidenza rumena

Sull’arresto e l’interrogatorio di Calin Georgescu, politico populista vincitore del primo turno delle elezioni presidenziali in Romania (poi annullate per ingerenze filorusse), è intervenuto Elon Musk, particolarmente allarmato. «Hanno appena arrestato la persona che ha ottenuto più voti nelle elezioni presidenziali romene», ha scritto su X, rispondendo a un altro utente. «Questo è un grosso problema», ha poi aggiunto riferendosi alla teoria – sostenuta dal post ripreso – secondo cui il fermo per Georgescu sarebbe motivato dalla sua volontà di interrompere gli aiuti a Kiev e di interrompere un presunto ponte aereo che portava le armi dal Pakistan in Ucraina.

Come già accaduto in passato, dalle questioni interne in Italia al voto in Germania, Musk prova a piombare sulle vicende politiche rumene con le sue idee e commenti spessi controversi. In questo caso, il miliardario e consigliere di Donald Trump si spinge a dar voce anche a una teoria complottista. Musk ha rilanciato sul suo social X un post secondo cui, l’arresto del putiniano Georgescu sarebbe la reazione di fronte alla sua volontà – se eletto presidente – di interrompere gli aiuti diretti a Kiev. Secondo il post rilanciato da Musk, dal Pakistan le armi arriverebbero in Ucraina usando proprio la Romania come ponte. «La Nato voleva costruire la più grande base sul Mar Nero in Romania», si legge. E poi rincara la dose: «Ryan Routh, l’uomo che ha tentato di uccidere Trump a Palm Beach, stava reclutando uomini per l’Ucraina in Pakistan». Con la sicurezza che «per capire cosa succede nel mondo basta seguire il denaro. Dopo aver perso la maggior parte dei finanziamenti e dell’influenza della propaganda, i globalisti tenteranno di rendere l’Unione europea il loro ultimo bastione per creare un Nuovo ordine mondiale e mantenere maggior controllo possibile». Uno scenario che secondo Musk rappresenta «un grosso problema».