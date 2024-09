Il fucile dal cespuglio, l’Ucraina e Putin: chi è Ryan Routh, arrestato per il tentato omicidio di Donald Trump

Si chiama Ryan Routh, ha 58 anni e viene dalle Hawaii. È lui l’uomo arrestato al Trump International Golf Course a West Palm Beach in Florida per aver tentato di uccidere Donald Trump. Secondo la prima ricostruzione Routh si è appostato tra i cespugli del campo di golf. Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti si trovava alla buca 5, a circa 350 metri di distanza da Routh, quando un agente dei servizi segreti ha notato la canna di un fucile che spuntava dall’erba e ha sparato. Il tycoon è stato portato via dagli uomini della scorta. Routh si è infilato nella sua Nissan per tentare la fuga. Ma è stato bloccato poco dopo dalle pattuglie dello sceriffo della contea lungo la Interstate 95, l’autostrada che attraversa la Florida da nord a sud.

Chi è Ryan Routh

Al momento dell’arresto l’uomo non ha opposto resistenza e non era armato. Tra le siepi sono stati recuperati un fucile Ak-47 con binocolo e due zaini pieni di munizioni, oltre a una minitelecamera Go Pro. Il suo account LinkedIn rivela che ha frequentato la North Carolina Agricultural and Technical State University e che si è trasferito alle Hawaii nel 2018. È stato arrestato per nove volte per reati di minore entità. La lista di arresti include il possesso di droga, guida senza patente, revisione scaduta e guida di un veicolo senza assicurazione. Inoltre, il Greensboro News & Record ha riferito che nel 2002 Routh è stato arrestato dopo essersi barricato nell’ufficio della sua ditta.

Nelle ore successive all’attentato hanno cominciato a circolare informazioni tratte da un account X secondo le quali l’uomo aveva soldati afghani pronti ad arruolarsi nella polizia nazionale di Haiti. Ma raccoglieva anche aiuti per l’Ucraina: ha anche scritto di essere pronto a combattere e a dare la vita per Kiev. Ha cercato anche di arruolare volontari per il fronte della guerra contro la Russia. Nell’aprile 2022 sosteneva di essere a Kiev.

L’Ucraina, Haiti e Taiwan

Il 10 agosto del 2023, Routh aveva dichiarato, invece, di voler inviare a Taiwan migliaia di soldati afghani addestrati dalla Nato e di formare una legione di combattenti volontari «per proteggere le coste dell’isola». Cnn, Fox News e New York Times identificano il sospettato come Ryan Wesley Routh. L’accesso pubblico ai profili Facebook e X di Routh è stato rimosso ore dopo la sparatoria. Ric Bradshaw, sceriffo della contea di Palm Beach, ha detto che gli agenti del Secret Service hanno visto la canna di un fucile spuntare dai cespugli a circo 350-450 metri di distanza da Trump durante un’ispezione. Hanno sparato almeno 4 volte contro di lui. L’uomo armato ha lasciato cadere il fucile e gli zanini ed è fuggito. Un testimone è riuscito a scattare foto dell’auto e della targa di Routh.

La canna del fucile dal cespuglio del campo di golf

A quel punto la polizia ha diramato un avviso con le informazioni sul veicolo. Gli sceriffi della contea di Martin hanno arrestato il sospettato sulla I-95 a 65 chilometri dal campo di golf. Il presentatore di Fox News Sean Hannity ha detto di aver parlato sia con Trump che con Steve Witkoff, un investitore immobiliare di New York e amico di lunga data di Trump che era sul campo da golf con lui domenica.

«Erano alla quinta buca. E il modo in cui Steve ha descritto questo, il modo in cui il presidente lo ha descritto, entrambi avevano esattamente la stessa versione, ovvero che avevano sentito pop pop, pop pop”, ha detto Hannity. Il Secret Service si è buttato sul presidente per proteggerlo.

I messaggi a Biden, Putin e Musk

Secondo Reuters su X nel 2020 Routh ha sostenuto il candidato democratico Bernie Sanders e ha definito Biden «l’assonnato Joe». All’inizio di quest’anno ha invece scritto messaggi di sostegno a Biden e contro Trump. Nello stesso giorno ha consigliato su X proprio al presidente, che allora era ancora candidato, di far ruotare la sua campagna intorno all’idea di una «America democratica e libera» perché Trump «vuole rendere gli americani schiavi». Dopo il tentato assassinio dell’ex presidente a Butler, Pennsylvania, Routh ha invitato Biden a visitare le vittime dei colpi di Thomas Crooks e partecipare al funerale del pompiere ucciso. «Trump certamente non lo farà. Mostra al mondo cosa fanno i veri leader», ha scritto su X.

Il figlio e la figlia

Rispondendo a un tweet di Elon Musk, poi ha rincarato la dose sull’Ucraina: «Vorrei comprare uno dei suoi missili e caricarlo con una testata per la mansion di Putin nel Mar Nero per finirlo. Se può dirmi il prezzo per favore, può essere anche vecchio e usato». Originario del North Carolina, Routh si è trasferito alle Hawaii nel 2018, dove ha aperto una società di costruzioni per la realizzazione di strutture per i senzatetto. «È un uomo onesto e gran lavoratore. Non so quello che è accaduto in Florida: da quello che ho sentito non sembra la persona che io conosco», ha detto il figlio Oran. L’uomo ha anche una figlia: l’auto su cui è stato fermato era intestata proprio a lei.

