Niente soldati transgender nell’esercito Usa. L’ultima mossa di Trump e del Pentagono: «Sono inadatti»

La novità segue un ordine esecutivo del presidente e potrebbe ripercuotersi su circa 14 mila persone

Entro i prossimi 30 giorni gli Stati Uniti inizieranno a rimuovere dal loro incarico i soldati transgender del proprio esercito, a meno che questi non abbiano una deroga speciale. A renderlo noto è il Pentagono, sede e quartiere generale del Dipartimento della difesa degli Usa. In particolare, la novità emerge da un nota a margine di un caso giudiziario. I militari che presentano «diagnosi o sintomi di disforia di genere saranno soggetti alla separazione dal servizio militare», si legge nel comunicato. Al più, fa sapere il Pentagono, i soldati potranno essere «considerati per una deroga caso per caso», a determinate condizioni. Secondo quanto riporta la Cnn, la misura riguarda circa 14 mila persone trans che nel 2018 facevano parte dell’esercito.

Solo due sessi: maschile e femminile

«Il Dipartimento riconosce solo due sessi: maschile e femminile», prosegue il promemoria. «Il sesso di un individuo è immutabile, e non cambia durante la vita di una persona. Tutti i membri del servizio presteranno servizio solo in base al loro sesso», insiste il Pentagono. Il Dipartimento di Difesa annuncia la nuova politica in seguito a un ordine esecutivo firmato il 27 gennaio scorso dal presidente Donald Trump. All’interno del provvedimento presidenziale c’è anche il bando delle persone trans dai corpi militari degli Usa.

Trump contro le persone trans

Un’operazione che Trump aveva già ordinato nel 2017 durante il suo primo mandato, poi sovvertita da Joe Biden. Nel 2021 il presidente democratico aveva firmato un ordine esecutivo per reinserire i transgender nell’esercito. Da quando è tornato a sedersi nell’Ufficio Ovale, Trump ha emenato diversi provvedimento contro le persone trans, tra cui quello che bandisce le atlete trans dagli sport femminili e impedisce di accedere alle terapie ormonali prima dei 19 anni. La divisione netta tra i due generi si applica anche alle carceri, ai bagni, agli spogliatoi, ai documenti ufficiali e al lessico.

«Durante la transizione non rispettano gli standard»

Particolarmente inviso a Trump è il periodo di transizione, durante il quale, secondo il tycoon, i soldati non sono in grado di rispettare i requisiti fisici per fare parte dell’esercito. Tra le condizioni di deroga previste dal Pentagono che consentirebbero ai soldati trans di rimanere tra le fila dell’esercito c’è un eventuale «impellente interesse governativo nel mantenere il membro del servizio che supporta direttamente le capacità di combattimento», si legge nella nota citata dalla Cnn. Inoltre, un militare potrà essere mantenuto se dimostra «36 mesi consecutivi di stabilità nel suo sesso» senza «disagio o compromissione clinicamente significativa», se può dimostrare di «non aver mai tentato di passare a un sesso diverso dal suo», e se è disposto a aderire a «tutti gli standard applicabili relativi al suo sesso».