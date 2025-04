Dal Quirinale al Colosseo fino a Ravenna, il grazie di Re Carlo e Camilla all’Italia: «È stato speciale» – Il video

Concluso il viaggio, i reali inglesi diffondono un filmato per ricordare tutti i momenti indimenticabili della loro (semi)vacanza

Forse non è un mandolino ma è certamente una melodia da dolce far niente quella che la famiglia reale britannica usa nel video pubblicato sui social per ringraziare l’Italia l’Italia del viaggio che Re Carlo e la Regina Camilla hanno appena concluso nel nostro Paese. «È stata una settimana davvero speciale, in cui abbiamo vissuto il meglio dell’Italia. Grazie per la vostra calorosa amicizia e ospitalità». Nelle clip si vedono le frecce tricolori che hanno salutato i reali inglesi a Roma.

La pasta a Ravenna e Alberto Angela a Roma

Il montaggio è rapido, e passa velocemente alle immagini della visita alla capitale, con Carlo e Camilla in posa di fronte al Colosseo le cui storia è stata narrata loro da Alberto Angela. Poi l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e il discorso alle Camere in italiano. Dopo su verso Ravenna, con la pasta la tirata a mano e le leccornie cucinate dallo chef Max Mariola. Manca invece qualche ripresa dell’incontro con Papa Francesco in Vaticano, che i coniugi reali hanno comunque apprezzato molto, come ribadito in un post su Instagram, anch’esso rigorosamente nella lingua di Dante.