Alessandra Mao, la nuova stella nel nuoto azzurro: a 14 anni il record italiano nei 200. Il primato sfuggito anche a Federica Pellegrini

La nuotatrice veneta ha strappato il record italiano di categoria, che resisteva dal 2010. La vittoria degli Assoluti di Riccione e il suo idolo (che non è la Divina)

Ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto, in corso a Riccione, i riflettori si sono accesi sulla giovanissima Alessandra Mao. A soli 14 anni, la nuotatrice veneziana ha stupito tutti vincendo il titolo italiano nei 200 metri stile libero e stabilendo il nuovo record italiano nella categoria «ragazze» con il tempo di 1’58”86. Un risultato che cancella il precedente primato di 2’02”77, fissato da Diletta Carli nel 2010.

Il suo idolo nel nuoto

Tesserata per il Team Veneto e allenata da Andrea Franconetti, Mao ha saputo imporsi contro atlete ben più esperte, dimostrando grande determinazione e talento. «Questa mattina il mio obiettivo era qualificarmi per gli Europei Juniores, e ci sono riuscita. Nel pomeriggio ho dato tutto, senza aspettarmi di vincere. Sono davvero felice», ha dichiarato dopo la gara. Alla domanda su un possibile idolo, ha risposto: «Non ne ho uno in particolare, ma se dovessi scegliere, direi Sarah Sjöström».

Chi è Alessandra Mao

Alessandra Mao è attualmente in terza media e si prepara ad affrontare gli esami di fine anno, ma in vasca ha già fatto parlare di sé come una promessa del nuoto italiano. Nemmeno Federica Pellegrini, icona della disciplina, era riuscita a vincere una finale degli Assoluti a quell’età. Già protagonista ai recenti campionati giovanili Criteria, Mao ha collezionato numerosi titoli e ha firmato il record della manifestazione nei 200 stile libero (1’58”01) nella frazione iniziale della staffetta 4×200.

Foto Giorgio Scala e Diego Montano / DBM