Hbo e Warner Bros annunciano i volti della nuova serie su Harry Potter: marea di commenti negativi per Paapa Essiedu (ovvero Piton)

Chiuso ai commenti il post sui social. Spunta la polemica sulla presunta deriva woke della trasposizione sul piccolo schermo. Svelati sei nomi per Hogwarts

La serie TV di Harry Potter è ancora tutta in divenire ma da qualche ora Warner Bros. ed HBO hanno confermato i primi sei membri del cast. John Lithgow sarà Albus Silente, Janet McTeer sarà Minerva McGranitt, Paapa Essiedu vestirà i panni di Severus Piton, mentre Nick Frost sarà Rubeus Hagrid

e Luke Thallon sarà il malefico Prof. Raptor. Infine Paul Whitehouse reciterà nelle vesti del magonò custode della scuola, Argus Gazza. Il problema è la scelta del personaggio di Severus Piton, che nelle opere cinematografiche è interpretato, in modo magistrale da Alan Rickman. Si tratta di uno dei personaggi chiave della saga di J. K. Rowling, il più poliedrico, il più complesso. Sul grande schermo tutti ricordano la pelle giallastra e i capelli nero corvino del direttore della casa di Serpeverde e professore di Pozioni. Sul piccolo schermo ora ci sarà Paapa Essiedu, nato a Londra ma di origini ghanesi. Una scelta che ha fatto discutere i fan della saga.

«Nei libri Severus ha la pelle giallognola»

«Un Piton nero significa che la serie è fuori discussione. Per favore. Harry Potter è l’ultimo franchise rimasto in piedi. Fallirà se mantengono questo cast», ha commentato un utente su X. E ancora: «Nei libri Severus Piton è descritto come un uomo alto e magro, dalla pelle giallognola. HBO: no». Non è possibile commentare nel post d’annuncio del cast, le aziende coinvolte hanno chiuso ogni possibilità di replica.

Quando esce la serie tv di Harry Potter

La serie di Harry Potter non ha ancora una data di uscita, ma le riprese inizieranno a breve. La serie è stata scritta da Francesca Gardiner ed è prodotta da HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. La storia di Harry sarà raccontata «un po’ più in profondità di quanto si possa fare in un film di sole due ore». E la scrittrice J.K. Rowling è coinvolta nello sviluppo del progetto, finora tace.