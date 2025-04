L’orrore nella villa di Gene Hackman e la morte della moglie per un virus: le condizioni shock della casa, sapevano che era infestata

Betsy Arakawa, 65 anni, era morta per un'infezione polmonare causata da Hantavirus. L'ampia tenuta in cui sono morti lei e l'attore da 4 milioni di dollari aveva almeno otto nidi di topi. L'ispezione dei sanitari e la scoperta su come cercavano di contenere i roditori

Era in pessime condizioni igieniche alcune zone dell’ampia tenuta in cui sono morti Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa a Santa Fe. Come riporta il sito Tmz, il dipartimento della Salute del New Mexico aveva fatto una prima valutazione del rischio il 5 marzo scorso. Quando ormai erano deceduti l’attore e sua moglie, i tecnici avevano analizzato la casa per garantire la sicurezza di soccorritori ed eventuali famigliari presenti nella villa. Nulla di allarmante era emerso nella parte principale della villa. Ma in altri locali e nelle auto delle vittime, c’erano evidenti segnali di un’importante infestazione di topi.

Come sono morti Gene Hackman e la moglie

Arakawa aveva chiamato un servizio di assistenza medica il 12 febbraio, preoccupata perché accusava alcuni sintomi sospetti. L’autopsia ha chiarito che la donna sarebbe morta il giorno dopo per una grave infezione polmonare causata da Hantavirus. Hackman invece è morto tra il 17 e il 18 febbraio, quando il suo pacemaker ha smesso di funzionare. L’attore soffriva poi del morbo di Alzheimer. Il suo caso non era stato legato all’Hantavirus. A differenza di quello di sua moglie. Su di lei era stata ritrovata un’infezione che si sospettava era stata trasmessa dai topi.

Dove si nascondevano i topi a casa di Gene Hackman

I risultati dell’indagine del Dipartimento della Salute hanno dimostrato che i due anziani facevano fatica a tenere sotto controllo l’intera tenuta da quattro milioni di dollari su una collina di Santa Fe. La malattia contratta da Arakawa che l’ha portata alla morte si contrae attraverso l’urina e gli escrementi di ratti e topi. Questi sono stati trovati in ben otto punti della villa. Tracce di feci di topi sono state trovate in tre garage, due casette intorno alla parte principale della tenuta. E poi in tre capannoni.

Gene Hackman e la moglie sapevano dell’infestazione

C’erano tracce di roditori anche in due veicoli nella proprietà: le auto erano infestate di parassiti ed escrementi di topi. In giro nella tenuta c’erano anche diverse trappole, che avevano esche messe da poco. Segnale che i due coniugi erano a conoscenza dell’infestazione e a modo loro avevano cercato di combatterla in qualche modo. Ma evidentemente la situazione era ben più grave di quanto avessero stimato.