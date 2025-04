Roma, il centro estetico a domicilio che operava con filler e botox scaduti

Due cittadini colombiani si spostavano con tre trolley e l'occorrente per operare

Un centro estetico a domicilio. Che usava botox e filler scaduti. È quello che hanno scoperto a Roma i carabinieri dopo un controllo nei confronti di una coppia di colombiani di 35 anni. E dei tre grossi trolley che trasportavano siringhe, medicinali anche scaduti, fiale e flaconi, persino una centrifuga da laboratorio di quelle utilizzate per separare preparati liquidi e solidi contenuti nelle provette ai fini dell’impiego in piccoli (ma non per questo innocui) interventi estetici. E nelle provette sono stati rinvenuti anche esosomi (vescicule che fungono da nutrimento per le cellule) di provenienza coreana, vietati in Italia.

Il centro estetico a domicilio

I due sono stati denunciati per ricettazione, detenzione di medicinali imperfetti, detenzione di medicinali importati senza autorizzazione e esercizio abusivo di professione. La 35enne arrestata con l’uomo ha anche a carico un procedimento per lesioni personali. Nel 2023 una ragazza di Nettuno l’ha denunciata per un intervento di rinoplastica parziale (la correzione della punta del naso) in seguito al quale ha avuto una grave infezione. Le indagini non sono finite. Ora si cerca un centro gestito da stranieri che potrebbe essere collegato a quello dei due cittadini colombiani. Le due pagine di nominativi corrispondevano ad appuntamenti di clienti (con universitarie, casalinghe, professioniste italiane e straniere) che risiedono nelle zone di piazza Bologna e Corso Trieste. Ma ce ne sarebbero anche altri.