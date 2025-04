Brugherio, supera in impennata un posto di blocco e fugge compiendo 18 infrazioni: multa record per un 18enne

Un neopatentato dovrà pagare quasi 3mila euro di multa e perderà 134 punti della patente in un colpo solo. Tutto per colpa di una bravata, che gli è valsa anche il fermo amministrativo del mezzo

Era già in impennata sulla sua moto quando è passato di fronte al posto di blocco. La paletta, tirata fuori dagli agenti della polizia locale di Milano, non lo ha frenato: ha continuato imperterrito con la ruota anteriore sollevata passando di fronte all’auto delle forze dell’ordine. Non prima di aver piegato con una mano la targa per nasconderla. Un gesto di sfida, quello di un 18enne residente a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, che gli è costato caro.

L’inseguimento per le strade e la multa record

Gli agenti hanno immediatamente iniziato a inseguirlo per le strade di Brugherio (Monza-Brianza), per poi perderlo di vista. Nei giorni successivi, grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, il giovane è stato individuato e gli è stata recapitata a casa una sorpresa non da poco: 2.680 euro di multa, cumulando le 18 infrazioni compiute. Di queste, cinque prevedono la sospensione della patente. Un bottino record a cui si sono aggiunti la perdita di 134 punti della patente e un fermo amministrativo per la moto di cinque mesi.