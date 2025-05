Emanuele Durante ucciso a Napoli, arrestati i presunti killer: il sopralluogo in scooter e l’agguato nel traffico – Il video

Il 20enne è stato freddato lo scoro 15 marzo mentre era in auto a Napoli, nella zona del Museo archeologico. Dai video sono visibili due persone avvicinarsi in scooter e poi aprire il fuoco nel traffico cittadino. Dopo due mesi, arrestati i presunti responsabili: la Dda ipotizza una matrice camorristica

Prima il sopralluogo in scooter, per individuare che la Smart nera posteggiata in via Santa Teresa degli Scalzi, a Napoli, fosse proprio quella di Emanuele Durante. Poi, quando l’auto è in movimento e bloccata nel traffico cittadino, l’agguato. Sono due su un motorino, si accostano a quella stessa Smart dal lato del guidatore. Rallentano, esplodono un colpo secco e poi sgommano via. L’auto scivola in avanti, colpisce la macchina di fronte. Poi il traffico di Napoli si muove di qualche metro e la Smart avanza lentamente nella carreggiata opposta. È il 15 marzo quando il 20enne Emanuele Durante viene freddato in piena città. Alle prime luci dell’alba, a distanza di quasi due mesi, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Gli indagati sono accusati a vario titolo e in concorso tra loro dell’omicidio del giovane.

Il video dell’agguato e la morte di Annalisa Durante

A diffondere il video dell’agguato sono gli stessi Carabinieri. Le immagini delle camere di videosorveglianza distribuite intorno alla zona del Museo archeologico riprendono tutta la scena. Si vede il primo passaggio in scooter e poi il secondo, quello fatale. Dai video è evidente una piccola fiammata partire dal motorino. Un agguato preparato, non frutto del caso, che la procura di Napoli e la Dda hanno connesso a una matrice mafiosa. Come fu, anni fa, l’omicidio della piccola Annalisa Durante, lontana cugina del 20ene uccisa a Forcella durante un conflitto a fuoco tra clan.