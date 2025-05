Bentornato Blanco, che bello il 9 maggio di Liberato. Male Gianna Nannini e Gigi D’Alessio. Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Settimana particolarmente carica di nuove uscite per quel che riguarda il mercato musicale italiano. Diversi gli ottimi album, quello di Salmo naturalmente su tutti, soprattutto perché ci conferma, in un momento di crisi di valori del rap e più in generale della discografia, che abbiamo un grande autore in più. Emozionante l’album che raccoglie alcune incisioni inedite di Mia Martini, una gigante della nostra musica come Nada ed Eugenio Finardi, che escono anche loro con due lavori ottimi. Particolarmente intriganti i dischi di due cavalli di razza del nuovo panorama come Studio Murena e Dadà. Piacevolissima sorpresa l’album di debutto di 22simba. Anche tra i singoli troviamo ottima roba: Gazzelle e Liberato confermano il loro efficacissimo stile, ottimo il ritorno di Blanco, così come quello di Marina Rei e dei Ministri. Bene anche Alfa con Manu Chao, benissimo Shablo che ricompone il suo team sanremese per un’altra mina di pezzo, e salviamo anche il tormentone estivo di Rovazzi. In zona indie invece segnaliamo tre bellissimi brani a firma Cimini, Nicolò Carnesi e La Municipàl. Illustri questa settimana anche i bocciati: Gigi D’Alessio certamente sa fare di meglio, così come abbiamo trovato fuori fuoco anche Gianna Nannini. Male Annalisa, male anche gli Amici TrigNO, Antonia e Jacopo Sol, ai limiti dell’offensivo la nuova versione di Espresso macchiato di Tommy Cash con Tony Effe. A salvarci un po’ di sacrosanta musica autentica: Feature with a rapper degli eccellenti Messiness. A voi tutte le nostre recensioni.