Bandiere blu, i 246 Comuni premiati per le spiagge: Liguria ancora prima della classe, la Calabria supera la Puglia

Le località che hanno ricevuto il riconoscimento della Fee sono dieci in più rispetto allo scorso anno

Passano da 236 a 246 i Comuni italiani premiati con la «bandiera blu», il vessillo che attesta – tra le altre cose – la qualità delle acque e l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti. Nel complesso, sono 84 gli approdi turistici premiati (81 lo scorso anno) e 487 le spiagge (485 nel 2024), che corrispondono a circa l’11,5% dei lidi premiati a livello mondiale. Scendono invece da 23 a 22 le bandiere blu sui laghi, con un comune che non riconferma il riconoscimento. La Liguria si conferma per l’ennesimo anno la regione con più Comuni premiati per un totale di 33, uno in meno rispetto allo scorso anno. La Calabria batte la Puglia e si aggiudica il secondo posto con 27 Comuni premiati (sette in più del 2024).

Come si assegnano le bandiere blu

Le bandiere blu sono assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) sulla base di 32 criteri, che vengono aggiornati periodicamente in modo da spingere le amministrazioni locali partecipanti ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio e salvaguardare l’ambiente. Tra gli indicatori considerati ci sono: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo. Sono cinque invece gli obiettivi individuati per il triennio 2025-27: mobilità sostenibile; città e comunità sostenibili; vita sulla terra; vita sott’acqua; lotta contro il cambiamento climatico.

I 15 Comuni premiati e i 5 non riconfermati

Complessivamente, sono quindici i nuovi comuni italiani premiati con la bandiera blu: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Margherita di Savoia (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana). Sono cinque invece i Comuni non riconfermati: Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica (Sicilia) e Lipari (Sicilia).

Foto copertina: ANSA/Jessica Pasqualon | Il mare delle isole Tremiti, in Puglia, premiato con la Bandiera Blu