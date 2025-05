Blitz dei no-vax nella villa di Andrea Crisanti: muri imbrattati e scritte in piscina. Il biologo e senatore Pd: «Manifestazione di violenza e inciviltà»

Le scritte, apparse mentre il parlamentare dormiva all’interno dell’abitazione, riportavano frasi offensive e slogan No vax, tra cui: «criminale» e «ai vaccinati gli effetti avversi»

«L’attacco no vax alla mia abitazione è una manifestazione di violenza, ignoranza e inciviltà, privo di qualsiasi sensibilità, che non scalfisce in alcun modo la scienza, né i miei principi o le mie convinzioni». Con queste parole il senatore del Partito Democratico e microbiologo Andrea Crisanti ha commentato l’atto vandalico avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì nella sua abitazione di Villa del Ferro, in provincia di Vicenza. Alcuni ignoti si sono introdotti nella sua proprietà, imbrattando con vernice rossa la piscina e uno dei muri esterni della villa. Le scritte, apparse mentre Crisanti dormiva all’interno dell’abitazione, riportavano frasi offensive e slogan No vax, tra cui: «criminale» e «ai vaccinati gli effetti avversi».

Il blitz mentre il parlamentare dormiva

Secondo una prima ricostruzione, il blitz si sarebbe svolto in due momenti distinti: prima con l’ingresso oltre la recinzione per scrivere sul bordo in pietra della piscina, poi con il lancio di uova riempite di vernice contro il muro posteriore della casa. Nonostante la zona sia dotata di telecamere di sorveglianza e barriere per garantire la sicurezza, i vandali sono riusciti comunque ad agire indisturbati. «Ringrazio tutti coloro che mi hanno espresso solidarietà – ha dichiarato Crisanti –. Atti del genere non devono avere spazio in una democrazia: la violenza e le intimidazioni non possono sostituirsi al confronto civile». Giovedì 15 maggio, i carabinieri della sezione investigativa del comando provinciale sono intervenuti presso l’abitazione del senatore per un sopralluogo, acquisendo anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella proprietà.

La solidarietà della politica

Nel frattempo, solidarietà a Crisanti è arrivata dal senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd Veneto. «Esprimo, a nome del Partito Democratico del Veneto, piena solidarietà al senatore Andrea Crisanti per la vile aggressione subita – ha detto – Prendere di mira la sua abitazione con scritte e vernice rossa non è solo un gesto intimidatorio, ma un attacco alla libertà, alla scienza e alla democrazia». Dello stesso tono il commento del presidente del Senato Ignazio La Russa, che ha rivolto la «sincera vicinanza e quella del Senato della Repubblica per le minacce ricevute. L’imbrattamento dei muri della sua abitazione è un grave atto intimidatorio che condanno con fermezza», si legge nella nota.

