Pistoia, bimba di 2 anni aggredita da un pitbull nel giardino di casa: è gravissima. Ferita anche la nonna

Ad assalire la piccola sarebbe stato uno dei tre cani della compagna dello zio. Soccorsa anche la madre: ha accusato un malore quando s'è resa conto dell'accaduto

Una bambina di 2 anni versa in gravi condizioni dopo essere stata aggredita nel giardino di casa da un pitbull. Anche la nonna della piccola, intervenuta per cercare di difenderla, è rimasta ferita, a quanto sembra in condizioni non gravi. L’allarme è scattato attorno alle 14 ad Agliana, in provincia di Pistoia. Secondo le prime informazioni la fidanzata dello zio della bambina aveva con sé tre cani: uno di questi, un pitbull, avrebbe aggredito mordendola in particolare all’addome e alle gambe. Quindi è intervenuta la nonna, a sua volta aggredita e ferita. Immediata la chiamata al 118: sono intervenute le ambulanze e l’elisoccorso Pegaso, così come la polizia municipale e i carabinieri. Anche la mamma della piccina, secondo quanto riporta La Nazione, sarebbe stata soccorsa, avendo accusato un malore dopo essersi resa conto di quanto era successo. La bambina è stata ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, la nonna all’ospedale San Jacopo di Pistoia all’ospedale Meyer. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ora in fase di ricostruzione da parte della polizia municipale.