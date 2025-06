Che confusione Rose Villain e Tony Effe, disastro Benji & Fede. Promosse Brancale-Amoroso – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Più si entra nella fase estiva e più gli album fanno spazio ai singoloni stagionali. Anche questa settimana però diversi i dischi di valore che siamo lieti di segnalarvi: Alfa aggiunge cinque ottimi pezzi a Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato, la sua consacrazione artistica. Benissimo anche il producer album di Golden Years, all’interno delle gustosissime perle pop. Tutto sommato salviamo anche il disco di Guè e Rasty Kilo, portato a casa più con esperienza che con stile. Bene l’EP post Amici di Senza Cri, magnifico il Mito riportato in musica da Nicolò Carnesi, folgorante il viaggio nel country di Jack Out. Al contrario, bocciamo il disco privo di illuminazioni di GionnyScandal. Decisamente più sostanziosa la sezione singoli: bene, come sempre, Fulminacci, mentre Francesca Michielin propone un pezzo che rappresenta un bivio nella sua carriera e Willie Peyote la sua visione delle app di dating. Ci è piaciuta anche l’ultima scappatella solista di Samuel e i nuovi brani di Amalfitano e Matteo Alieno. Una forza della natura Mille, si ricompone ottimamente anche la coppia Serena Brancale-Alessandra Amoroso, non si è mai separata quella composta da Colombre e Maria Antonietta, che propongono il primo brano del loro joint album. Altra faccia della medaglia: insipido e confuso il duetto Rose Villain/Tony Effe, tremendo quello Niko Pandetta/Baby Gang, oltre il brutto quello di Benji & Fede. Chicca della settimana: Fumantina, nuovo singolo della bravissima Laila Al Habash. A voi tutte le nostre recensioni alle principali nuove uscite italiana della settimana.