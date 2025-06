Bari, otto indagati per gli appalti della sanità e della scuola: «Corrotti con 56 quintali di legna»

Un imprenditore e alcuni funzionari dovranno fronteggiare le accuse di falso, corruzione e turbata libertà degli incanti

Otto persone sono state perquisite a Bari in un’indagine per corruzione sugli appalti della sanità. Sono tutti indagati in concorso anche per falso, turbata libertà degli incanti e traffico di influenze illecite. La Guardi di Finanza ha indagato su un sistema corruttivo fatto da pubblici ufficiali e imprenditori. Che condizionava gli appalti di due comuni della provincia di Bari. A favore della stessa persona.

Secondo l’accusa l’imprenditore ha condizionato i requisiti di partecipazione di una gara per la realizzazione di una scuola primaria modulare. Ha anche ricevuto informazioni riservate prima della gara e ha simulato la verifica della fattibilità tecnica ed economica del progetto. Il RUP avrebbe ricevuto utilità consistenti in una partita di 56 quintali di legna, mentre il supporto al RUP accettato la promessa di una dazione di denaro di 60mail euro, per compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio. Per esempio, facendo predisporre all’imprenditore gli atti tecnici propedeutici all’avvio della procedura. E selezionando una serie di operatori economici da invitare al solo fine di simulare la regolarità.