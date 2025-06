(Agenzia Vista) Milano, 28 giugno 2025 Fra colori, balli e canti dalla Stazione Centrale sono partiti 50 carri per celebrare il Gay Pride. In migliaia hanno partecipato alla manifestazione per la celebrazione dei diritti della comunità LGBTQ+. Ecco le immagini della manifestazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev