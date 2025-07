Accendono il condizionatore e scoppia un incendio: sfiorata tragedia a Ravenna

I vigili del fuoco hanno salvato le due ragazze prima che riportassero ferite gravi

Le fiamme dopo aver acceso il condizionatore

Due giovani residenti in via Colombo Lolli a Ravenna hanno rischiato rimanere seriamente coinvolte nell’incendio divampato nel loro appartamento intorno alle 12 di mercoledì 2 luglio. Le ragazze avevano acceso l’aria condizionata per tentare di combattere il caldo, ma un probabile cortocircuito ha fatto divampare le fiamme. A chiamare i soccorsi è stato un vicino, che ha notato la grande quantità di fumo che ha avvolto l’appartamento. I vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti insieme a polizia e carabinieri. Le fiamme sono state estinte e le due giovani sono stata tratte in salvo prima che la situazione peggiorasse.