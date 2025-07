Liverani (Ania): "Un'Italia più assicurata e protetta è un Paese più forte e competitivo" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2025 ""In un contesto globale caratterizzato da crescenti rischi economici, climatici, sanitari e geopolitici, infatti, la capacità di un Paese di affrontare l’incertezza diventa un fattore cruciale di forza e di competitività. La protezione assicurativa svolge un ruolo centrale in questa sfida. Un’Italia più assicurata è un’Italia che non si ferma davanti all’imprevisto. È un Paese in cui le imprese possono continuare a produrre anche dopo una calamità, in cui le famiglie possono affrontare il futuro con serenità, in cui lo Stato non è da solo nel far fronte ai costi delle emergenze. L’assicurazione protegge ma, allo stesso tempo, libera energie. Perché dove c’è protezione, si rafforza la fiducia. E dove c’è la fiducia, si investe, si innova, si cresce. In un’Italia che guarda avanti, l’assicurazione non è un costo, è un’opportunità e un investimento. Perché solo un’Italia più protetta sarà davvero un’Italia più forte. E più competitiva" così il presidente di Ania Giovanni Liverani, intervenendo all'assemblea di Ania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev