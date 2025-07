L'Ambasciatore Usa Fertitta a Tajani: Nessuno più di lui lavora sodo per la pace nel mondo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2025 Il Ministro Tajani a Villa Taverna in occasione della festa del 4 luglio, l'Indipendenza americana, incontra l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Fertitta. “Un altro dei miei grandi amici. La Repubblica Italiana non può avere un Ministro degli Esteri migliore di quest'uomo qui presente. Nessuno lavora più duramente che ottenere la pace nel mondo. E non solo per me rappresenta l'Italia. Ha avuto una voce forte in tutto ciò che accade in tutto il mondo. Quindi, sono così felice di essere amico di qualcuno che vuole così tanto la pace. e ha un grosso lavoro in questo momento”, ha detto Fertitta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev