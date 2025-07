Crolla il tetto di un ristorante stellato a Terracina, panico tra i clienti. Almeno 7 feriti, grave una ragazza: «Situazione complessa

Sono almeno sette le persone rimaste ferite, dopo il crollo del tetto del ristorante stellato «Essenza», nel centro di Terracina, in provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, i soccorritori considerano la «situazione complessa», mentre sono in corso i primi interventi del 118 in via Tripoli. Una ragazza sarebbe in gravi condizioni.

I due crolli raccontati dai testimoni

Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Diverse persone sono state estratte vive dalle macerie. Ma si scava ancora alla ricerca di altre persone presenti nel locale. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al crollo. Secondo Latinatu, chi era presente nel ristorante avrebbe sentito due crolli che avrebbero travolto il personale in cucina e i clienti in sala. L’incidente sarebbe avvenuto all’0ora di punta, quando la sala era affollata.