Netanyahu a cena alla Casa Bianca: "Ho candidato Trump al Nobel per la pace" – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 08 luglio 2025 "La visione e la leadership del Presidente Trump hanno promosso una diplomazia innovativa, definita non dal conflitto e dall'estremismo, ma dalla cooperazione, dal dialogo e dalla prosperità condivisa, per costruire la pace in molte regioni del mondo, soprattutto in Medio Oriente. Per questo ho candidato il Presidente americano per il Nobel per la pace, sta forgiando la pace mentre parliamo, in un paese, in una regione dopo l’altra", lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu a cena alla Casa Bianca con Trump. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev