Omicidio-suicidio a Milano, 44enne uccide la madre, poi si getta dal palazzo – Il video

È avvenuto nel quartiere di Corvetto, a sud-est della città. Sul corpo della donna evidenti segni di arma da taglio

È stata trovata morta sul pavimento del proprio appartamento, al secondo piano, una signora di 73 anni residente a Milano, nel quartiere Corvetto, insieme al figlio. L’uomo, 44 anni, avrebbe aggredito la madre per poi gettarsi dall’ottavo piano del palazzo, intorno alle otto di questa mattina, giovedì 10 luglio. Allertati dai vicini per il suicidio, la polizia e i vigili del fuoco hanno scoperto solo una volta giunti sul posto della presenza del corpo della donna all’interno dell’appartamento. Lo riporta il Corriere.

Il volo dall’ottavo piano dopo aver aggredito la madre

Davide Pasqualini, 44 anni, residente in via Schweiller insieme alla madre, si sarebbe gettato dal terrazzo della palazzina, all’ottavo piano, dopo aver aggredito la donna con un coltello. Giovanna Brusoni, 73 anni, non è sopravvissuta. Sul suo corpo, evidenti segni di arma da taglio. La dinamica dei fatti è ancora oggetto di accertamenti da parte della polizia e della pm Alessia Menegazzo, giunta anche lei sul posto. L’ipotesi più probabile, per il momento, è quella che possa essersi sia trattato di un omicidio-suicidio. Sul posto anche il medico legale.