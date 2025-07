Bolzano, bambino di 3 anni cade dal terzo piano: è gravissimo

Il volo di 9 metri dalla finestra di casa, in via Bassano. Si era arrampicato, raggiungendo il termosifone

Un bambino di 3 anni è caduto dalla finestra di casa, al terzo piano a Bolzano, in via Bassano. Il piccolo si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Maurizio. Da una prima ricostruzione pare che si sia prima arrampicato su una sedia e poi sul termosifone da cui ha facilmente raggiunto la finestra che in quel momento era aperta.

Il volo di 9 metri

Il bambino è caduto per circa 9 metri. Sul posto si è rapidamente formata una piccola folla di passanti che hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri.