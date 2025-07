«C’è una bomba sul traghetto», scatta l’allarme in porto a Livorno. La rabbia dei passeggeri bloccati e una nave da crociera non può attraccare

La nave bloccata poco prima della partenza. Il nervosismo dei passeggeri che dovevano andare a Palermo. E intanto il protocollo di sicurezza costringe in rada una nave da crociera

Un allarme bomba ha scatenato l’allarme nel porto di Livorno, dove era attraccata la nave passeggeri Zeus Palace, diretta a Palermo. La partenza era programmata per le 18.30. L’emergenza in porto è scattata dopo una telefonata anonima arrivata agli uffici romani della compagnia armatrice Grimaldi, in cui veniva segnalata la presenza di un ordigno esplosivo a bordo dell’imbarcazione.

Attivato il protocollo maxiemergenze

Sono quindi partite le procedure di sicurezza, mobilitando decine di mezzi di soccorso tra cui personale del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. È stato attivato il protocollo delle maxiemergenze coordinato dalla centrale Cross di Pistoia. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha confermato l’attivazione del sistema attraverso i social media: «Attivato il sistema regionale maxiemergenze per un allarme bomba su un traghetto al porto di Livorno. Verifiche in corso, sul posto i nostri sanitari, Capitaneria di Porto, Forze dell’Ordine, Autorità di sistema portuale».

Il nervosismo dei passeggeri

I passeggeri sono rimasti a bordo della nave durante le operazioni di verifica condotte dalle autorità competenti. La situazione ha generato momenti di tensione e comprensibile preoccupazione tra i viaggiatori pronti alla partenza. Nel frattempo, una nave da crociera è rimasta in attesa in rada, dovendo occupare il posto della Zeus Palace nel caso in cui questa non fosse potuta partire a causa dell’emergenza in corso. Le operazioni di controllo sono proseguite per verificare l’effettiva presenza dell’ordigno segnalato nella telefonata anonima. Il traghetto non è stato evacuato: a bordo ci sono circa un migliaio di persone. La nave – 212 metri di lunghezza, 25 di larghezza e una capacità di 1720 passeggeri – è stata spostata di accosto per consentire l’attracco di altri traghetti.