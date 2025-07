È morto a 27 anni Thiago Elar: chi era il tiktoker che raccontava la sua battaglia contro i disturbi alimentari

L'annuncio della morte è stato dato dagli utenti dei social. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali

È morto a 27 anni Thiago Elar, tiktoker e ragazzo transgender originario di Bergamo. La notizia si è diffusa rapidamente nella giornata di ieri, 21 luglio 2025, attraverso i social, dove Thiago aveva costruito una community affezionata raccontando senza filtri la sua vita in una struttura psichiatrica. La sua morte, avvenuta a Treviglio, sarebbe dovuta a cause naturali. I funerali si terranno domani, mercoledì 23 luglio, nella chiesa di Osio Sotto, il comune della Bergamasca dove viveva.

L’annuncio sui social

Gli ultimi video pubblicati risalgono a un giorno prima della morte, in cui Thiago annunciava un nuovo appuntamento con i medici: «Domani appuntamento con il medico che mi manderà in un posto migliore». Poi il silenzio. È stata la sua stessa community a diffondere la notizia del decesso. Poche ore dopo è comparso un necrologio online sul portale IlCommiato.it, dove si confermava la data dei funerali. Nessun commento sotto i suoi ultimi post, poiché era stato lo stesso Thiago Elar a disattivarli, ma un fiume di video commemorativi.

Chi era Thiago Elar

Thiago era diventato noto su TikTok per il suo racconto diretto della quotidianità all’interno di una clinica psichiatrica, dove era ricoverato per un disturbo del comportamento alimentare. I suoi video, spesso girati dal letto della stanza in cui era ospitato, avevano raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e oltre 140.000 follower. In quei contenuti parlava apertamente delle sue fragilità e anche del rapporto complicato con i familiari.