Dazi, Šefčovič: "Senza l'accordo gli scambi con gli Usa sarebbero crollati" – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 luglio 2025 "Fermiamoci per un momento e consideriamo l'alternativa: una guerra commerciale può sembrare allettante per alcuni, ma comporta gravi conseguenze. Con i dazi almeno al 30%, il nostro commercio transatlantico si sarebbe arrestato, mettendo a grave rischio quasi 5 milioni di posti di lavoro, compresi quelli nelle Pmi in Europa. Le nostre aziende ci hanno inviato un messaggio unanime: evitare l'escalation e lavorare verso una soluzione che fornisca risultati immediati" così il Commissario al Commercio Maroš Šefčovič in una conferenza stampa sui Bruxelles. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev