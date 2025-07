West Nile, salgono a 8 le vittime in Italia. Morto un 76enne a Caserta, in Lombardia ricoverata una donna

L'uomo è stato descritto come un paziente fragile. Salgono a 24 i casi in Campania

Continua a crescere il numero di casi di West Nile, che oggi ha aggiornato il bilancio a otto vittime in tutta Italia. L’ultima vittima è un 76enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, che secondo fonti dell’Asl era un paziente fragile. È il secondo abitante di Maddaloni a decedere per l’infezione e le complicanze dovute alla Febbre del Nilo. Salgono anche i positivi: in Campania sono diventati 24, di cui 15 nel Casertano, a cui si sono aggiunte due donne in Lombardia.

I due nuovi casi in Lombardia: «Solo un ricoverato, non grave»

Quelli in Lombardia, secondo quanto comunicato dalla Regione ad Ansa, sarebbero due casi autoctoni di West Nile. I casi coinvolgerebbero una donna di 38 anni residente a Milano e una 66enne di Pavia, quest’ultima ricoverata in condizioni non gravi, che negli ultimi mesi non avrebbero compiuto viaggi all’estero. La Lombardia ha già attivato il sistema integrato di sorveglianza, che coordina la Regione, le Ats locali, i Comuni e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. In alcuni siti scelti, i veterinari delle Ats usano trappole attrattive a CO2 per raccogliere nugoli di zanzare, che vengono identificate per specie e raggruppate in pool. Questi vengono spediti all’Istituto che compie l’analisi molecolare. Appena viene identificato il West Nile, scattano le misure restrittive come controlli su sangue, organi e tessuti donati per la provincia dove risulta la positività.