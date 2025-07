West Nile, seconda vittima in Italia: è un 77enne di Latina. Nuovi casi anche in Campania

Il secondo caso mortale dopo il decesso di un’82enne a Fondi. L'anziano era affetto da patologie croniche e aveva subito un trapianto di cuore

Il bilancio delle vittime del virus West Nile in Italia sale a due. Anche questa volta il decesso è avvenuto nel Lazio, dopo la morte dell’82enne ricoverata a Fondi. La seconda vittima è un uomo di 77 anni, ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma: era affetto da patologie croniche e aveva subito un trapianto di cuore. Viveva in provincia di Latina, l’area più colpita dall’infezione, e nelle ultime settimane aveva soggiornato a Baia Domizia, nel Casertano. Proprio qui, a Maddaloni, è stato recentemente confermato un nuovo caso di contagio, mentre un altro è in fase di accertamento. Si aggrava così il bilancio dell’epidemia di West Nile che sta colpendo l’Italia centrale. Il primo decesso risale al 20 luglio: Filomena Di Giovangiulio, 82 anni, residente a Nerola (Roma), era morta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi dopo essere stata ricoverata in stato febbrile e confusionale.

I numeri nel Lazio

A oggi, escluso l’ultimo decesso, i casi accertati nel Lazio sono 28. Nel bollettino più recente, la Regione ha indicato che tra i nuovi contagi 2 presentano sindrome neurologica, mentre 5 hanno sviluppato forme febbrili più leggere. La gran parte delle infezioni, 26 su 28, si registra in provincia di Latina, mentre due sono state confermate nel litorale sud della provincia di Roma, tra Anzio e Nettuno. Le città laziali più esposte, secondo i dati diffusi, sono Aprilia, Cisterna di Latina, Fondi, Latina, Pontinia, Priverno, Sezze e Sabaudia. Il focolaio si concentra quindi tra l’Agro Pontino e l’area sud della capitale.

Allerta anche in Campania

Nel frattempo, il sindaco di Maddaloni, Caserta, Andrea De Filippo, ha confermato l’accertamento di un caso nel territorio comunale. Un secondo è in fase di accertamento. Entrambi i pazienti sono anziani e fragili, residenti nella zona est della città, e attualmente ricoverati presso l’ospedale civile di Caserta. Per fronteggiare il rischio di diffusione, il Comune ha avviato interventi straordinari di disinfestazione larvicida e di controllo delle zanzare, sottolineando però che «Non ci sono motivi per generare allarme generalizzato». In Campania sarebbero almeno 12 i casi confermati di infezione di cui quattro in terapia intensiva.