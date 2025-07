Mattarella: Giornalismo cane da guardia contro le tentazioni degli eccessi del potere – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 “Si manifestò una esigenza nuova, si fece strada una ulteriore libertà oltre al diritto a esprimersi, quello di informazione, il diritto a essere informati e si affermò il valore di una stampa libera e indipendente che offrisse ai cittadini la rappresentazione, la rappresentazione dei fatti e non una loro narrazione subordinata a interessi specifici. È la funzione vitale del giornalismo come cane da guardia contro le tentazioni degli eccessi del potere, riconosciuta dalla stessa Corte europea di Giustizia.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l'incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio in Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev