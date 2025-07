Salvini: "La Lega ha condannato immediatamente gli attacchi russi a Mattarella" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 "Se parlo è perché parlo, se non parlo è perché non parlo. La Lega è uscita subito condannando gli attacchi, ma è l'ennesima volta che ci sono questi attacchi e l'ennesima volta che li condanniamo, non solo a Mattarella ma ai colleghi Tajani e Crosetto. Ribadiamo la speranza, la convinzione e il lavoro perché questa stramaledetta guerra finisca" così il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della conferenza in Sala Nassirya in cui è stata presentata la candidatura di Daniela Di Maggio, madre di Giogiò Cutolo, alle regionali in Campania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev