Da «Squali» dei Viito a «Jolie» di Napoleone, i venti anti-tormentoni dell’estate scelti da Open

Il 2025 potrebbe rappresentare un crocevia importante nella storia delle hit estive. Potrebbe infatti essere l‘anno dei tormentoni che non tormentano, manifestazione plastica del fallimento di una discografia che insegue le hit tutto l’anno, per cui poi arrivati a giugno vengono a mancare particolari picchi d’attenzione da parte del pubblico, come se il prodotto fosse ormai inflazionato. Il problema è che la risposta a questa svendita totale non è la proposta di brani più impegnati, ricercati, originali o meglio realizzati, ma solo un’amara sensazione che sia estate tutto l’anno. Non è però che la musica fresca, leggera, accessibile, insomma estiva ma ben congeniata, non venga più prodotta, è solo più difficile da individuare, come ormai capita regolarmente con la musica di qualità. Così noi di Open ci siamo studiati una piccola lista di brani usciti da marzo in poi di artisti che non stanno esattamente al centro del circuito mainstream e cui lavori quindi potrebbe facilmente capitare che vi siate persi. Sono tutte potenziali hit che, non essendo spinte dal sistema discografico come hit, probabilmente hit non lo diventeranno mai. Ve ne segnaliamo venti, le nostre preferite, quelle proprio imperdibili, ma vi alleghiamo anche una playlist ad hoc su Spotify, la trovate qui, e dentro ne troverete oltre 50. È il nostro piccolo regalo per le vostre vacanze estive: godetevelo.