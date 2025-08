Il lancio di aiuti umanitari italiani a Gaza da aerei degli Emirati Arabi Uniti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 2 agosto 2025 Le immagini del lancio di aiuti umanitari per Gaza da veicoli degli Emirati Arabi Uniti. la dichiarazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto: "Questa mattina, nell’ambito dello sforzo umanitario internazionale per Gaza, insieme ad Emirati Arabi Uniti e Giordania, l’Italia ha fornito un nuovo contributo alla consegna di aiuti alla popolazione della Striscia di Gaza, partecipando a lanci aerei con il supporto di velivoli emiratini. Grazie al lavoro congiunto del personale della Difesa, in stretto coordinamento con il MAECI, continueremo a garantire il nostro impegno nei prossimi giorni, insieme ai Paesi che hanno aderito all'iniziativa umanitaria. L’Italia resta al fianco della popolazione civile di Gaza e lavora, con determinazione, per un cessate il fuoco che consenta il rilancio di un processo politico verso una pace giusta e duratura". Così il Ministro Guido Crosetto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev