Intossicati da botulino, muore dopo aver mangiato broccoli a Cosenza: la Procura dispone il ritiro del prodotto in tutta Italia. Nuova vittima a Cagliari

Il decesso nel capoluogo sardo di una 38enne dopo aver consumato una salsa al guacamole. Attivati i protocolli sanitari in Calabria e Sardegna

La filiera agroalimentare italiana trema. Continua l’allarme per i casi di intossicazione da botulino, tanto che la Procura della Repubblica di Paola (Cosenza) ha disposto il sequestro immediato, in tutta Italia di barattoli di broccoli sott’olio. Questo l’ingrediente che sarebbe all’origine di una grave intossicazione da botulino registrata nei giorni scorsi nel Cosentino, dove è morto Luigi Di Sarno, 52 anni, dopo aver mangiato un panino con salsiccia e broccoli acquistato da un food truck a Diamante, nella stessa provincia. Nelle ultime ore di oggi, venerdì 8 agosto, è deceduta una donna di 38 anni, ricoverata a Cagliari dopo aver mangiato guacamole contaminato acquistato in un chiosco alla Fiesta Latina di Monserrato, nell’hinterland del capoluogo sardo.

La morte di Luigi Di Sarno dopo aver mangiato broccoli contaminati

Dopo la morte di Luigi Di Sarno, 52 anni, originario di Napoli in vacanza in Calabria, la Procura di Paola ha ordinato il sequestro immediato del prodotto sospetto su scala nazionale. L’uomo è deceduto in autostrada, mentre viaggiava in ambulanza verso l’ospedale. Il provvedimento d’urgenza ha colto di sorpresa sia i consumatori che la rete distributiva, generando forte preoccupazione sulla sicurezza dei prodotti conservati artigianalmente e immessi nel mercato. Le autorità sanitarie e giudiziarie si stanno muovendo ora per identificare la filiera di produzione e distribuzione dei barattoli contaminati, mentre l’ipotesi di reato è grave: morte come conseguenza di altro reato e vendita di alimenti pericolosi per la salute pubblica. La salma si trova ora all’obitorio di Lagonegro, dove sarà effettuata l’autopsia per confermare la diagnosi di botulismo. Sui fatti indaga la Procura di Paola. La vicenda alimenta l’ipotesi di un problema più esteso nella catena di controllo degli alimenti a rischio.

La seconda vittima accertata in Italia nel giro di due giorni

La tragedia nel cosentino arriva a ridosso di un altro episodio analogo in Sardegna legato a una salsa guacamole. Durante la «Fiesta Latina», manifestazione gastronomica itinerante svoltasi tra Cagliari e Tortolì, otto persone sono state ricoverate con sintomi compatibili con l’intossicazione da botulino, una degli otto, una donna di 38 anni, è deceduta nelle ultime ore. Le indagini hanno puntato l’attenzione su una salsa guacamole servita negli stand, ritenuta il possibile veicolo del batterio Clostridium botulinum. L’evento è stato immediatamente sospeso. In attesa di ulteriori riscontri, il Ministero della Salute ha rafforzato le misure di sorveglianza e invita i cittadini alla massima cautela nel consumo di conserve non tracciate.

Attivati protocolli sanitari in Calabria e Sardegna

«A seguito di due importanti cluster di intossicazione botulinica che si sono verificati nelle ultime settimane in Sardegna e Calabria, il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute ha immediatamente attivato tutti i protocolli sanitari». Lo rende noto lo stesso ministero in una nota. «Il sistema di intervento – dice Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie – ha reagito prontamente garantendo ai pazienti l’accesso tempestivo ai trattamenti antidotici salvavita»