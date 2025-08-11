Prosegue il ponte aereo umanitario dell'Italia per Gaza, ecco il secondo aviolancio – Il video

(Agenzia Vista) Gaza, 10 agosto 2025 Prosegue il ponte aereo umanitario dell’Italia per Gaza: ecco il secondo aviolancio della Difesa italiana di aiuti forniti dal ministero degli esteri e della difesa e da altri donatori alla popolazione civile. Effettuato lancio unitamente ad altri velivoli di Giordania, Emirati Arabi Uniti, Germania, Francia, Belgio e Olanda. Courtesy: X difesa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev